Peter van Vossen weet het zeker: 'Er gaan gekke dingen gebeuren'

Op Wembley bleef Peter van Vossen in 1993 koeler dan koel en benutte een strafschop tegen Engeland. Het leverde hem indirect een transfer op. ,,Ik zat bij Anderlecht op de bank maar Louis van Gaal haalde me naar Ajax’’, vertelt Van Vossen. ,,Later vertelde Louis me dat hij zwaar onder de indruk was geweest van die strafschop. In zijn selectie ontbrak zo’n figuur. Ik weet niet waarom, maar toevallig heb ik die strafschop vorige week met mijn kinderen terug zitten kijken. Met commentaar van Rinus Michels erbij. Echt genieten.’’ * vanaf 5.44 komt Peter van Vossen in actie tegen Engeland.

Geheim

Wat was zijn geheim? ,,Ik oefende er na bijna iedere training op, een kwartier of 20 minuten. Ik bleef ook altijd heel lang naar de keeper kijken. In mijn hele carrière heb ik er maar eentje gemist, in Thailand op een toernooi met Ajax.’’ Een strafschop nemen is techniek, zegt de oud-speler van onder meer Ajax, Feyenoord en Glasgow Rangers. ,,Het is trainbaar. Je kunt altijd een plek uitzoeken in het doel waar de keeper niet bij kan.’’



Alleen de omstandigheden, de druk, kun je niet nabootsen, weet Van Vossen. ,,De spelers van Hoek weten nu al wie de eerste vijf moeten nemen. Ze hebben er in hun bed aan liggen denken. Wat vanavond gebeurt is uniek, met zoveel media-aandacht en een enorme druk. Ik denk ook echt dat er gekke dingen kunnen gebeuren, 17-16 of zo. Ik ga het vanavond zeker volgen en ben benieuwd naar de afloop.’’