Persoonlijke fouten kosten de voetbalsters van IJzendijke geen punten

Na wat omzettingen en een donderspeech in de kleedkamer was IJzendijke de tweede helft oppermachtig. Blauw Geel’55 had niks meer te zeggen en de formatie van Nico Knol voetbalde goed. Carmen Foks maakte er 5-2 en 6-2 van en met haar derde van de middag bepaalde Mieras de eindstand op 7-2.

,,De tweede helft was goed. Eigenlijk was het appeltje eitje, maar voor de pauze gaven we de goals te makkelijk weg. Daar was ik niet heel blij mee. Dit is de eerste van drie wedstrijden tegen ploegen uit de onderste regionen en hier moeten we negen punten pakken om bij te blijven bij de top’’, aldus Knol