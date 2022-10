Perry Potappel is bij winnend Stavenisse het manusje-van-alles

MET VIDEO Hoek na dramaduel: ‘Nu zit er een heel andere druk op’

Teleurstelling en ongeloof vochten om voorrang nadat Hoek met 1-2 van hekkensluiter Ter Leede had verloren. De Zeeuws-Vlamingen leken in een enerverende slotfase af te stevenen op een gelijkspel, tot de bal in de laatste minuut na een charge op Sylvio Hage op de stip ging. Het ongeloof over de door Mohamad Jabar Zada gemiste penalty was nog niet verstomd, toen Ter Leede tot overmaat van ramp ook nog eens een tweede keer raak prikte: 1-2.

6 oktober