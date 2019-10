Pechvogel Levi Mombarg heeft een kapotte heup, knie èn kaak

VOORBESCHOUWING Bij Clin­ge-Bres­kens staat vroeg in het seizoen al écht iets op het spel

10:00 VLISSINGEN – De vierde klasse A van het zondagvoetbal is een veelbesproken competitie. Elf ploegen dingen er slechts mee om de prijzen, waar dat er normaal dertien of veertien zijn. De clubs kwamen in protest en vormden een alternatieve competitie. Maar komend weekeinde staat er een kraker op het programma en gaat het weer écht over voetbal in 4A.