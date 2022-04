Pechvogel Arno van den Hemel blijft zich inzetten voor Groede

De beschuit met muisjes wordt na de training in doodse stilte gegeten. Het is 1 maart, een doodnormale dinsdagtraining, maar even daarvoor is het bij de eindpartij akelig misgegaan. Groede-aanvoerder Arno van den Hemel (31) controleert een bal uit de lucht, komt neer, en voelt direct hetzelfde pijnlijke gevoel als zo’n tien jaar geleden. Twee dagen eerder is hij voor het eerst vader geworden, 48 uur later blijkt Van den Hemel voor de derde keer een kruisbandblessure te hebben opgelopen.