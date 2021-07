Paul Telussa kondigt in Voetbal International zijn afscheid aan als trainer

VIDEO Voor Bart Nieuwkoop begint het echte werk zondag weer

9:22 BRUSSEL - Na 48 jaar in de lagere divisies te hebben vertoefd, is Union Sint-Gillis terug op het hoogste niveau. De nieuwe club van Bart Nieuwkoop maakt zondag haar rentree, met een stadsderby tegen Anderlecht. ,,Het is echt leuk om in een andere competitie te spelen’’, zegt Nieuwkoop. ,,Bijna alles is nieuw voor mij.’’