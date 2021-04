Overstappen met behoud van niveau komt te laat voor Vlissingen en Zeelandia Middelburg

Deze regeling van het zogenaamd horizontaal overstappen geldt voor eerste elftallen die uitkomen in de eerste klasse of lager van het standaardvoetbal. Dat maakte de voetbalbond KNVB maandag bekend, ‘om te kunnen blijven werken aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities’.

Voor verenigingen als Vlissingen en Zeelandia Middelburg is dat mosterd na de maaltijd. Deze clubs stapten respectievelijk in 2020 en 2019 over naar het zaterdagvoetbal en moesten daarbij accepteren dat ze in de vierde klasse moesten starten. Voor Vlissingen was dat drie klassen lager dan op zondag, voor Zeelandia Middelburg twee.

De situatie kan ontstaan dat een ploeg waartegen Vlissingen in het seizoen 2019/2020 speelde in de eerste klasse zondag in het seizoen 2022/2023 in de eerste klasse zaterdag kan doorstarten. Vlissingen kan dan via de natuurlijke weg hooguit in de derde klasse spelen als het komend seizoen promoveert.

Er is geen sprake van regelingen die met terugwerkende kracht gelden. Wel is bepaald dat als een club in het seizoen voor een vrijwillige overstap promoveert naar de hoofdklasse, de herstart toch in de eerste klasse zal plaats hebben. Vrijwillig overstappen naar een lager niveau blijft ook mogelijk.

Verenigingen kunnen tot 1 oktober van dit jaar aangeven dat ze met het standaardteam vanaf het seizoen 2022/2023 horizontaal willen overstappen. In de seizoenen daarna moet dit steeds voor 1 september worden aangegeven. Een standaardteam mag eens per drie seizoenen horizontaal overstappen van speeldag.