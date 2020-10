Over de pech van Doesburg, de kracht van Duiveland en de ideetjes voor Provoost

6

Kyle Doesburg moest er even op wachten, maar zaterdag kreeg hij eindelijk zijn eerste minuten voor Hoek in de competitie. Logisch dat trainer Lieven Gevaert hem tegen de amateurs van Ajax liet spelen, want dat is één van zijn favoriete tegenstanders. Na zaterdag is het zelfs dé favoriete tegenstander van Kyle Doesburg.

Zeven wedstrijden speelde hij met Hoek tegen Ajax en in die reeks scoorde hij zes keer. De kopgoal waarmee hij zaterdag de bedenkelijke 3-5-eindstand op het bord zette, zal Hoek snel willen vergeten. Voor Doesburg werd Ajax echter de ploeg waartegen hij het vaakst scoorde in zijn carrière. Het is wel een gedeeld feit, want ook SC ’t Zand deed hij zes keer pijn, maar dan in het shirt van Goes.