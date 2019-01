Outsider RCS pakt vierde titel bij Soccertoernooi

TERNEUZEN - De eindzege tijdens de 33ste editie van het Indoor Soccertoernooi ging zaterdagavond verrassend naar RCS. De zaterdag-derdeklasser was met een bijeengeraapt team naar Terneuzen gekomen, maar piekte op de juiste momenten. In de kwartfinale versloeg het Oostburg met 4-1, daarna bleef het tegen Terneuzen nipt aan de goede kant van de score, om vervolgens de finale tegen FC Axel (3-0) razendsnel in een beslissende plooi te leggen.

Zou RCS zonder Nicky van Merrienboer ook hebben gewonnen? Waarschijnlijk niet. De technisch begaafde linkspoot maakte in meerdere duels het verschil en was de speler bij wie zijn ploeggenoten de bal iedere keer kwijt konden. ,,Het is wel bijzonder dat we met dit team het Soccertoernooi winnen‘’, zei Van Merrienboer. Hij doelde op het ontbreken van onder anderen doelman Tim Blind (vakantie) en de broers Mourad en Hicham Azzanagui, die met zaalvoetbalploeg Groene Ster Vlissingen op trainingskamp naar Marokko zijn.

Daardoor stond Gianluca Agnello, doelman van de JO17-2, onder de lat en gingen ook de A-junioren Nabil Azzanagui en Dani van Dijk mee naar Terneuzen. Agnello keepte sterk in de beslissende fase van het toernooi, jeugdinternational Azzanagui hield zich ook prima staande. En Van Dijk behoorde in de laatste duels tot de uitblinkers. Tegen Terneuzen knalde hij fraai de 1-1 binnen, in de finale tegen FC Axel maakte hij een identieke treffer. Om vervolgens na een sterke actie ook nog een fraai stiftballetje in huis te hebben, waardoor het in de eindstrijd na vijf minuten al 3-0 stond.

In die stand kwam geen verandering meer, waardoor RCS voor de vierde keer het Soccertoernooi won. De ploeg uit Oost-Souburg speelde de zesde finale in de laatste tien jaar en de achtste eindstrijd sinds de club meedoet in Zeeuws-Vlaanderen. Voor FC Axel, dat in de tweede klasse zaterdag onderaan bungelt, was het Soccertoernooi een dag om aan de groepsgeest te werken. Dat lukte aardig, zei Antoine Thoen. De assistent-trainer nam de coaching voor zijn rekening.

,,Als speler heb ik dit toernooi drie keer gewonnen, als begeleider was me dat ook graag gelukt’’, lachte Thoen. De oud-spits baalde van de nederlaag in de finale, maar was blij met wat hij de hele dag had gezien van zijn ploeg. ,,We hebben echt als team gespeeld. Daar ontbreekt het in de competitie nog al eens aan. Het was goed om te zien hoe ze vandaag allemaal bleven werken en omschakelen.’’

Terneuzen was in de strijd om de derde plaats met 2-1 te sterk voor Breskens. Het duel was een kopie van de finale van vorig jaar, toen Breskens met 4-3 won. Nu moest de ploeg van coach Kjell Verschorre het hoofd buigen, door een strafschop van Marc Verwei. De aanvaller van Terneuzen scoorde op de finaledag vijf keer, net zoveel als Van Merrienboer, Lars van Rosevelt (ook RCS) en Tim van Hasselt (Breskens). Verwei werd gekozen tot topscorer dankzij zijn drie goals van afgelopen donderdag tijdens de voorronde.

