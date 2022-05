Oude bekende keert terug bij Walcheren

Cadzand superieur aan Spui en kan eindelijk weer eens juichen

CADZAND – Zoals wel vaker dit seizoen voetbalde Cadzand goed, maar nog vaker resulteerde dit niet in een zege. Tegen Spui was het zaterdag in de vierde klasse A een ander verhaal. De ploeg van Peter Koster hield het veldspel heel de wedstrijd vol in de derby en won met 2-1 van Spui. Een grote ontlading volgde na het laatste fluitsignaal.

