Oud-international is jeugdtrainer bij Jong Ambon

VIDEOMIDDELBURG - Het is mooie quizvraag: welke oud-international is momenteel jeugdtrainer bij Jong Ambon? Hij speelde onder meer bij SC Heerenveen, NEC en Sparta. In 2004 onder bondscoach Marco van Basten speelde hij één interland. In Utrecht was Liechtenstein de tegenstander; halverwege werd hij overigens gewisseld.

Het antwoord is Romano Denneboom. Hij woont sinds deze zomer in Middelburg. Xavi, de 11-jarige zoon van Denneboom, speelt bij Jong Ambon en zo is hij ook bij de club betrokken geraakt. ,,De eerste week heb ik gewoon staan kijken’’, vertelt Denneboom. ,,Jonah Latumeten trainde het team en vroeg of ik het samen met hem zou willen doen. Dat doe ik nu een paar weekjes. Het is echt leuk man.’’

Tot de zomer woonde Denneboom met zijn gezin in Pijnacker. Daar was hij ook jeugdtrainer, bij Oliveo. ,,Tot er een ouder tegen me begon. Het valt wel op, zei hij, dat jouw zoon niet zo vaak gewisseld wordt. Ik wist niet waar hij het over had. Echt, ik probeerde iedereen zo veel mogelijk te laten spelen en ben juist extra kritisch op mijn eigen zoon. Ik heb meteen alle ouders bij elkaar geroepen en gevraagd of meer mensen er zo over dachten. Het bleek alleen om die ene ouder te gaan. Hij bood later zijn excuses aan, maar toen was ik er al klaar mee.’’

Bij Jong Ambon zal hij zulke taferelen niet meemaken, heeft Denneboom al snel ontdekt. ,,Dit is een kleine, warme club. Ze zijn blij dat je iets wilt doen.’’ Waarom is hij eigenlijk met zijn gezin naar Zeeland verhuisd? ,,Mijn vrouw komt uit Middelburg. Ze is altijd met me mee geweest tijdens mijn carrière. Eigenlijk wilde vooral ík heel graag deze kant op. De rust en natuur hier in Zeeland, daar kan ik van genieten. De drukte van de Randstad was ik ook wel een beetje zat.’’