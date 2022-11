Oranje-watcher voor de PZC, international Alyssa Dijkstra: ‘Toen het volkslied klonk, had ik het wel even taai’

Er was een periode dat ze het voetballen op het veld bij topklasser RVVH in Ridderkerk combineerde met zaalvoetbal bij TPP Rotterdam, tegenwoordig Futsal Rotterdam geheten. Dat betekende dat ze bijna elke dag bezig was met voetbal. ,,Toen ik ging samenwonen heb ik besloten om één van de twee te laten vallen’’, zegt Dijkstra, die tegenwoordig in Roosendaal woont. ,,Via een toernooi in Zeeland was ik al eens in aanraking gekomen met zaalvoetbal. Ik vond het toen al heel leuk. Het is een heel ander spel, intensiever. Je moet er meer voor doen en je moet completer zijn.’’