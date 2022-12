Oranje-watcher Said Bouzambou: ‘Het is zo makkelijk om vanaf de zijlijn kritiek te leveren’

WK-RUBRIEKTijdens het WK voetbal in Qatar zijn Alyssa Dijkstra, Said Bouzambou en Jan Poortvliet onze Oranje-watchers. Het Nederlands elftal is zonder al te veel problemen de poulefase doorgekomen en wacht zaterdag een wedstrijd om het ‘echie’. Said Bouzambou, 72-voudig zaalvoetbalinternational, blikt aan de vooravond van de wedstrijd tegen de Verenigde Staten, terug en vooruit.

,,Over Oranje kan ik eigenlijk heel kort zijn. We hebben zeven punten uit drie wedstrijden gehaald en zijn eerste in de poule geworden. Wat wil je nog meer..? Dat is toch gewoon goed..? Natuurlijk was het spel niet altijd even hoogstaand en sprankelend. Al die analisten aan tafel mogen best kritisch zijn, maar we mogen ook gewoon blij zijn dat we de volgende ronde hebben bereikt. Dat is een prima resultaat. Ja, zo sta ik erin.’’

,,We hebben ook gezien dat het anders kan lopen hè. Duitsland en België zijn gewoon naar huis. En met Spanje had het ook zomaar verkeerd kunnen aflopen. Die hebben echt een wereldelftal, daar gaat het echt tikkie-takkie, maar ze verliezen wel van Japan. Het had niet veel gescheeld of ook zij hadden naar huis gemoeten.‘’

,,Het is zo makkelijk om vanaf de zijlijn kritiek te leveren. Dat hebben wij met het zaalvoetbalteam ook meegemaakt tijdens het EK. 'Jullie zijn slecht', hoorden we dan vaak. Maar als je binnen de lijnen loopt, dan ervaar je soms hoe moeilijk het is om goed te spelen en resultaat te halen. Mensen moeten beseffen dat de spelers echt wel hun best doen. Als ik een dag na de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal de krant opensla, lees ik alleen maar dat Virgil van Dijk zo slecht was aan de bal en dat hij geen initiatief toonde.’’

Realistisch zijn

,,Kritiek mag heus wel, maar het moet onderbouwd zijn. En we moeten realistisch zijn. We hebben niet meer de generatie van vroeger, zoals met Van Persie en Robben. Er wordt nu heel veel verwacht van Memphis Depay, maar die jongen heeft heel weinig gespeeld bij Barcelona en is ook nog geblesseerd geraakt. Dan is het toch niet heel gek dat hij zijn topniveau nog niet heeft gehaald. We moeten nu van wedstrijd naar wedstrijd leven en zorgen dat we groeien in het toernooi. Ik heb daar wel vertrouwen in.’’

,,Ik kijk tijdens dat WK vooral naar twee ploegen, naar Oranje en Marokko. Ik had nooit verwacht dat Marokko de volgende ronde zou halen, in een poule met België en Kroatië. Ik denk dat het met de nieuwe coach (Walid Regragui) te maken heeft. Die heeft in eerste instantie de nadruk op het verdedigende aspect gelegd. Marokko heeft in de laatste zes wedstrijden maar één goal tegen gekregen. Dat zegt genoeg. Die rellen na de wedstrijd van Marokko in Rotterdam en Amsterdam zijn wel heel jammer. In plaats van dat we het hebben over de mooie historische prestatie van Marokko, gaat het nu veel meer over rellen en brandende auto's.’’

,,Ik kijk echt uit naar de wedstrijden van Marokko en Nederland. Zaterdag speel ik eerst met VC Vlissingen tegen Zeelandia Middelburg. Gelukkig is die wedstrijd vervroegd, zodat we op tijd klaar zijn en op ons gemak de wedstrijd tegen de Verenigde Staten kunnen bekijken. Misschien kijk ik de eerste helft in de kantine van Zeelandia Middelburg en anders stap ik snel in mijn auto, zodat ik thuis op mijn gemak kan kijken. Ik wil er in elk geval niks van missen.’’

