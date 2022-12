Oranje-watcher Jan Poortvliet: ‘Ze zijn als makke schapen de sloot in gelopen’

Ze kijken uit naar de kraker tussen Argentinië en Frankrijk. De voorspellingen vallen uit in het voordeel van Messi. Hij wordt geacht om zoals Said Bouzambou het uitdrukt in 'twee, drie flitsen de wedstrijd te beslissen’. Het wordt hem ook gegund. ‘Het zou een mooi afscheid zijn', vindt Jan Poortvliet. Alyssa Dijkstra schat Frankrijk iets hoger in en is een beetje teleurgesteld in Messi na de wedstrijd tegen Nederland. ,,Ik vond Messi altijd een heel sympathieke voetballer, maar na die wedstrijd tegen Nederland heeft hij wel een iets mindere gunfactor. Toen was hij ineens een heel ander persoon.’’