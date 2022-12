Oranje-watcher Jan Poortvliet: ‘Ik denk wel dat Van Gaal een foefje zal verzinnen’

,,Nederland-Argentinië…., dit is de wedstrijd waar je naar verlangt toch? Spannender kan niet, het is voor allebei erop of eronder. Heerlijk om vrijdag voor de tv te zitten, al hing dat er nog even om. Ze wilden dat ik om half zes ‘s avonds nog een training zou overnemen, maar dat gaat natuurlijk niet. De belangrijkste fase op het WK is aangebroken en als ik eerst nog moet gaan trainen…., nee dan ben ik er met mijn hoofd gewoon niet bij.’’