Oostburg verrast met aanstelling van Hoek-speler Fabian Wilson

Hoek omzeilt coronamaat­re­ge­len en gaat in België trainen

TERNEUZEN - Door de huidige coronamaatregelen, die tot 14 januari gelden, mogen sporters van 18 jaar en ouder alleen overdag tussen 5.00 en 17.00 uur in de buitenlucht sporten, in groepjes van twee. Bij derdedivisionist Hoek gaan ze die maatregelen de komende tijd omzeilen. De eerste selectie van de voetbalclub gaat vanaf dinsdag in België trainen en zal over de grens ook enkele oefenwedstrijden spelen.

3 januari