Oostburg laat in doelpuntrijk duel dure punten liggen met oog op titel

VIERDE KLASSE AVLISSINGEN - In de vierde klasse A kende Steen een prima zondag. De ploeg van trainer Carlo van Grimberghe haalde zelf met een 3-0-zege op Breskens de tweede-periodetitel binnen en daarnaast verloor Oostburg, de voornaamste concurrent in de titelstrijd, met 4-3 bij Odio.

Onderaan de ranglijst pakte hekkensluiter Vogelwaarde de laatste strohalm met een 1-0-zege op Biervliet. IJzendijke tegen Koewacht bleef in een tumultueuze wedstrijd met veel gele kaarten onbeslist: 1-1. Hulsterloo was met 4-2 te sterk voor RIA W, net als Groede voor Meto (2-1). Hontenisse, eerder al winnaar van de eerste periode, kan na de 2-0-overwinning bij WVV’67 het vizier weer richten op de tweede plaats in de eindrangschikking.

Steen-Breskens 3-0: Bij rust leek de wedstrijd eigenlijk al een eind beslist. De thuisploeg had halverwege al een 2-0-voorsprong te pakken. Michael van Mol maakte na dertien minuten de openingstreffer. Zes minuten later verdubbelde Ricardo van Trappen de score. Breskens was gehavend en dat leek de ploeg op te breken. Na de pauze slaagden de bezoekers er niet in iets terug te doen. Sterker nog: Steen deelde de genadeklap uit. Kort voor tijd, in de 86ste minuut, bepaalde Armand Wauters de eindstand met een rake kopbal op 3-0.

Odio-Oostburg 4-3: Dit duel kende veel overeenkomsten met het eerdere treffen op 7 april. Ook toen kende Odio een goede start, waardoor de ploeg met 2-0 voor kwam. Waar het Oostburg destijds nog lukte om voor rust de schade te herstellen, kwam de ploeg nu niet verder dan 2-1 via Timo Bertens. Kort na rust maakte Quinten de Muer alsnog gelijk (2-2), maar Coen Michielsen met zijn derde treffer van de middag en Sander Kerstens vanaf de stip brachten Odio op een comfortabele 4-2-voorsprong. Kort voor tijd bepaalde Arjen Versluijs, drie weken eerder in de slotfase nog matchwinnaar, de eindstand op 4-3.

Vogelwaarde-Biervliet 1-0: De degradatiekraker werd na ongeveer twintig minuten stilgelegd wegens een blessure bij de scheidsrechter. De verzorgster van de thuisploeg wist de leidsman weer op de been te krijgen, zodat de wedstrijd na ruim een kwartier werd hervat. Kort na rust bracht Sven de Clippelaar de thuisploeg op voorsprong: 1-0. Biervliet kreeg hierna een strafschop, die na overleg met de grensrechter werd geannuleerd. Zodoende bleef het bij 1-0, waardoor de bezoekers boos, teleurgesteld en puntloos de wedstrijd afsloten.

Hulsterloo-RIA W. 4-2: Hulsterloo kende een prima start, waarbij na een afgekeurde treffer van Dim de Waal, Willem Cleys en Tom van de Waart alsnog de 2-0 op het bord brachten. Mustafa El Houari deed nog voor de pauze iets terug namens de bezoekers: 2-1. De beginfase van de tweede helft was voor RIA W., maar al snel nam de thuisploeg het heft weer in handen en maakte 3-1 via Jan Bosman. In de slotfase werd het na de 3-2 van Karim Abdella nog even spannend, maar de zojuist ingevallen Niels Vlasveld stelde de drie punten veilig: 4-2.

IJzendijke-Koewacht 1-1: De thuisploeg leed na de aftrap snel balverlies, waardoor Jeffrey Kox binnen een halve minuut Koewacht op voorsprong bracht. Gert-Jan van de Sande had nog voor rust pech met een inzet binnenkant paal, maar kort na de pauze werd het alsnog 1-1 via Tim Poppe vanaf de stip. Koewacht, dat de strafschop ook al als dubieus had ervaren, zag de 1-2 worden afgekeurd na uitvoerig overleg tussen scheidsrechter en diens assistent. Daarnaast verloor de ploeg ook doelman Jelle Bonte door een blessure.

WVV’67-Hontenisse 0-2: In een matige eerste helft bleven beide doelmannen werkloos. Na de rust pakte Hontenisse de zaken beter aan, al zag trainer Marco van Vlierberghe dat zijn doelman Roy Cremers bij een 0-0-stand een achterstand voorkwam: ,,Met een katachtige reactie haalde hij de bal uit de korte hoek. Een cruciale redding”. Dennis Malcontent opende de score door bij de eerste paal een voorzet vanaf links binnen te tikken: 0-1. WVV’67 nam hierna meer risico’s, iets waarvan Michel Colpaart profiteerde door de eindstand op 0-2 te bepalen.