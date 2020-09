Oom Jan Poortvliet: ‘Jan Paul is altijd een beetje betwetertje geweest, een knokkertje ook’

Het is een mooie en ook wel veelzeggende anekdote, van een wedstrijd die Jan Paul van Hecke één dag na zijn achttiende verjaardag speelde. Met Goes trad ‘JP’ in de finale van de nacompetitie om promotie naar de derde divisie aan tegen Be Quick 1887. Halverwege stond het 0-2 voor de Groningers en leek Goes aan een kansloze missie bezig.

,,Hun topscorer Thomas Careman stond op scherp’’, vertelt Rogier Veenstra, toen trainer van Goes. ,,In de rust zei ik: we hebben nog 45 minuten plus de return om het recht te trekken. Die Careman was de belangrijkste speler van Be Quick, hij was de kapstok van die ploeg. We moesten ervoor zorgen dat hij in de return niet mee zou mogen doen, vond ik. ‘Laat dat maar aan mij over’, zei JP toen. Na rust kwam Careman hard in en rolde JP een paar keer door. Geel en dus geen return voor hem. Het werd nog 2-2 en in Groningen wonnen we met 0-2. Dat deed JP heel slim.’’

Quote Zijn ontwikke­ling en deze transfer zijn ook een mooi signaal naar andere voetballer­tjes in Zeeland. Of je nu bij JVOZ, Kloetinge of de JO9 van Walcheren speelt, dat maakt niet uit Rogier Veenstra

Goes promoveerde naar de derde divisie maar Van Hecke ging niet mee. Hij maakte de overstap naar NAC, om daar in de A-junioren te gaan voetballen. ,,Zulke keuzes maken, dat is toch knap voor zo’n jong ventje?’’, zegt zijn oom Jan Poortvliet. ,,Van JVOZ naar Goes gaan om al in de senioren te voetballen en dan daarna naar NAC A1. Hij heeft nu eigenlijk hetzelfde gedaan. Nee zeggen tegen AS Monaco, omdat je niet gedwongen wilt worden om aan een bepaalde club te worden verhuurd. Geduld hebben en dan komt Brighton, een club uit de Premier League. Engeland, dat is volgens mij een droom voor hem.’’