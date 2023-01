Ook Zeeuwse topscorers moeten nog warm worden

OEFENVOETBAL Kloetinge en Goes kunnen met oefenzege op zak toewerken naar herstart

De voetballers van Kloetinge en Goes hebben zaterdag in aanloop naar de herstart van de vierde divisie allebei een oefenzege geboekt. Kloetinge was met 1-5 te sterk voor zaterdag-derdeklasser FC Dauwendaele en Goes won op eigen veld met 3-2 van zaterdag-eersteklasser RVVH.

