Ook vervanger van Lieven Gevaert vertrekt deze week al bij Hoek

Na onverwacht vertrek Gevaert begint Hoek een nieuwe zoektocht

7:00 HOEK - Het plotselinge vertrek van Lieven Gevaert maandagavond bij Hoek ijlde een dag later nog na bij de derdedivisionist. In het oefenduel met zondag-derdeklasser HVV’24 kwam de ploeg belabberd voor de dag en werd met name voor rust voor schut gezet. De Hulster ploeg leidde na 45 enerverende minuten met 2-4 en deed het ook na rust prima. Via Steve Schalkwijk en Ruben de Jager eindigde het duel in 4-4.