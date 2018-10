Ook Van Hecke lang uit roulatie: 'Even slikken'

De rechtsback viel drie weken geleden geblesseerd uit tegen HBS (2-1-zege). Uit de MRI-scan blijkt dat er in zijn knie een stukje kraakbeen is afgebroken. ,,Als een team goed draait, wil je er zeker bij zijn”, doelt Van Hecke op de seizoensstart van Goes in de derde divisie.

Eigenlijk zou Klaas van Hecke deze week weer beginnen met fietsen en hardlopen. De Arnemuidenaar bezocht een ziekenhuis in België. ,,Ze zeiden dat ik gewoon een bandje had verrekt. Als het vocht was weggetrokken, mocht ik weer het veld op.”

Deze week kreeg Van Hecke de uitslag van de MRI-scan. Uit de scan blijkt dat er in zijn knie een stukje kraakbeen is afgebroken. ,,Ik voel inderdaad irritatie. Het is gevoelig. Dit stukje moet teruggezet of verwijderd worden, want anders zorgt het voor meerdere beschadigingen in mijn knie. Ik moest even slikken toen ik het nieuws hoorde.”

Binnenkort volgt een kijkoperatie. Dan wordt duidelijk hoelang de rechtsback uit de roulatie is. ,,Als het teruggeschroefd moet worden, duurt het herstel drie maanden.” Donderdag bezoekt hij een dokter. ,,Dan bespreken we hoe en wat en kijken we waar ik het snelst terecht kan. Als een team goed draait, wil je er zeker bij zijn.”