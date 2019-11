Ook tegen topper is Daniel Wissel Goes’ goudhaantje

DERDE DIVISIEHARKEMA – Voor de tweede week op rij was Daniel Wissel erg belangrijk voor zaterdag-derdedivisionist Goes. Na zijn winnende goal tegen VVSB maakte hij in Friesland ook de winnende tegen nummer drie Harkemase Boys, waardoor Goes voor een grote verrassing zorgde: 2-3.

Na een minuut zonder voetbal, uit protest tegen racisme, ging het al snel mis voor Goes, dat zaterdagochtend al om 8.00 uur was vertrokken voor de uitwedstrijd in Friesland. Berwout Beimers kopte Harkemase Boys in de vierde minuut op 1-0, nog voordat de bezoekers uit Zeeland echt op de helft van de Friezen waren geweest.

Goes deelde daarna enkele speldenprikjes uit, zonder resultaat. Pas na een halfuur was er écht Zeeuws gevaar, met een doelpunt als resultaat. Het feestje werd echter al snel afgeblazen door de scheidsrechter. Steve Schalkwijk scoorde, maar stond buitenspel en werd teruggevlagd. Dat was al de vierde keer dat de spits buitenspel stond.

Lucht van buitenspel

Twee minuten later was het ook raak aan de andere kant van het veld en die treffer van Harkemase Boys kreeg wel de goedkeuring van de scheidsrechter. Toch hing ook aan deze treffer een flinke lucht van buitenspel. Hoe dan ook, het doelpunt van Henny Bouius verdubbelde de marge, waardoor de problemen voor Goes toenamen.

Het weerhield de Zeeuwen er echter niet van te knokken voor een goed resultaat. Bijna slaagde de ploeg van interim-trainer Daan Eikenhout er zelfs nog in de stand voor rust gelijk te trekken. Twee minuten na de 2-0 maakte Schalkwijk er al 2-1 van. Mart de Kroo kreeg vervolgens ook nog een prima kans, maar scoorde niet.

Goud waard

Na de pauze ging Goes op die voet verder, met resultaat. De tweede helft was nog maar zes minuten aan de gang, toen Remon de Vlieger de gelijkmaker binnenknalde. Daniel Wissel zag vijf minuten later een inzet van de lijn worden gehaald, maar kon in de 70ste minuut wel juichen. De spits zette de bezoekers op een 2-3-voorsprong.