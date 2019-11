Ook Sparta Nijkerk is te sterk voor hopeloos openend Hoek

Zo pakte de ploeg die het meest aanspraak mocht maken op de overwinning de drie punten. Sparta Nijkerk overrompelde Hoek in de openingsfase, zoals eerder ook Ter Leede, VVSB en vorige week nog Harkemase Boys dat deden. Maar bij Hoek is een aantal spelers hardleers en was ook tegen Sparta Nijkerk de scherpte ver te zoeken. Nadat Maurice de Ruiter de bal na iets meer dan een minuut spelen van dichtbij over had gekopt, sloeg Bryan Burgerhout wel toe. De rechtsbuiten klopte Bannani op snelheid en rondde met een heerlijke stiftbal af (0-1).

Vier minuten later was het weer raak, na opnieuw een in defensief opzicht zwak moment. Maurice de Ruiter ging na een vrije trap diep, Alexander Embrechts reageerde te laat, waarna De Ruiter de bal over doelman Jordi de Jonghe tilde (0-2). Daardoor was Hoek al weer snel aan een kansloze missie bezig, een week na het pak slaag in Harkema (6-0). De ploeg kreeg wel een paar kansen, maar het was Sparta Nijkerk dat als enige scoorde. Gilbrano Plet dook op tussen Embrechts en Fabian Wilson, scoren was daarna een koud kunstje (0-3).