Ook op Urk is Hoek niet lang genoeg bij de les

DERDE DIVISIEWéér was Hoek zaterdag niet lang genoeg bij de les. Na eerst de late nederlaag thuis tegen Staphorst gingen de Zeeuws-Vlamingen ook op bezoek bij Urk in blessuretijd onderuit. Het werd 4-3 voor de thuisploeg.

Urk-Hoek was in de eerste helft een doldwaze wedstrijd met vijf goals (3-2) en dat was qua kansenaantal nog een magere afspiegeling. Beide ploegen kregen elf doelrijpe mogelijkheden, waarbij de thuisclub het grootste aandeel had.

Hoek opende sterk via Steve Schalkwijk, maar Urk antwoordde snel en liep in het eerste bedrijf via Jan Ras, Lucas Schraal en Lucas Tol uit tot 3-1. Sylvio Hage, die samen met Schalkwijk de aanvalslinie vormde, hield Hoek voor rust nog in de wedstrijd: 3-2.

Hoek had het voor de pauze zwaar in verdedigend opzicht en had moeite met de snelle, behendige aanvallers van Urk. Daarnaast werd de Zeeuws-Vlaamse formatie enkele keren in de omschakeling geklopt.

Na rust was het aantal doelpunten een stuk lager in Urk. Karim Bannani kreeg in de 69ste minuut een aardige mogelijkheid, maar schoot voorlangs. Er moest uiteindelijk een penalty aan te pas komen om de score na rust te openen. Hage werd onderuit gehaald en Schalkwijk schoot de toegekende strafschop binnen.

Spannend slot

De gelijkmaker zorgde voor een spannend slot van het duel. Het kon beide kanten op in het vissersdorp, maar het viel uiteindelijk de kant van Urk op. Na twee goede kansen voor Hoek, via Hage en Jeffred Bonsu, kopte Pieter Brans de 4-3 op het scorebord en hield de punten zo op Urk.

Het was de tweede week op rij dat Hoek een late tegentreffer moest incasseren en daardoor onderuit ging. In het duel met Staphorst (1-2) overkwam dat de Zeeuws-Vlamingen ook al. Hoek lijkt de aansluiting met de top in de derde divisie daardoor weer kwijt te raken, terwijl deze net gevonden was.