Ook Kyle Doesburg kiest voor de ambities van Kloetinge

Kyle Doesburg (Hoek): ‘Als mijn situatie niet verandert, bestaat de kans dat ik wegga’

2 oktober HOEK - Slechts twee spelers binnen de selectie van Hoek kregen dit seizoen nog geen speeltijd. Kyle Doesburg, twee seizoenen geleden met 26 goals topscorer van Hoek, is één van hen. De 31-jarige spits baalt van zijn situatie en hoopt dat er snel verandering in komt. ,,Anders is de kans groot dat ik in de winterstop weg ben.’’