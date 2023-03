Ook kelderkraker tegen Cadzand levert Jong Ambon geen punt op

DERDE KLASSE A EN B Effectief Luctor Heinkens­zand slaat op de juiste momenten toe, SKNWK kan feest niet verpesten

Luctor Heinkenszand houdt de top drie in de derde klasse A in het vizier. De fusieclub won zaterdag het inhaalduel bij Zaamslag met 0-3 en is nummers vier en drie Patrijzen en Zeelandia Middelburg daardoor tot op een punt genaderd.