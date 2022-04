Ook in Woerden beleeft Goes een verloren middag

Blijdschap en verdriet bij Leonhart en De Meeuwen

ZOUTELANDE - Zijn ploeg kan het nog: winnen. ,,Het was nodig, nee noodzakelijk, dat we weer eens wonnen’’, sprak De Meeuwen-trainer Michel Leonhart na de 3-0-overwinning van zijn ploeg op Walcheren. Toch hield hij door het uitvallen van Wessel van der Stel een dubbel gevoel over aan het duel.

28 maart