Ook in Harkema kan Goes het met een man meer niet afmaken: 3-3

Reza Maipauw grijpt zijn kans bij Goes: ‘Alsof hij al tien jaar op dit niveau speelt’

20 augustus GOES - Tijdens de voorbereiding van Goes ging het voornamelijk over het geringe aantal doelrijpe mogelijkheden dat de ploeg creëerde. Na afloop van de ontmoeting met Sportlust’46 (0-0) waren de gemiste kansen onderwerp van gesprek. Tegen Harkemase Boys zal dit zaterdag beter moeten, weet trainer Kevin Hollander. Over de verrichtingen van zijn achterhoede is hij tevreden.