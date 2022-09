Ook een klasse hoger schiet Jasper Gunter ze er makkelijk in voor WHS

Terneuzen scoort nu wel dubbele cijfers; op alle andere velden minimaal drie goals

Vorige week miste Terneuzen tegen Oostburg de dubbele cijfers op één doelpunt, zondag was het tegen SDO'63 wél raak. De zondag-derdeklasser won met 10-0, met opnieuw een zuivere hattrick van Bart van Hanegem. Volgende week valt de beslissing over de poulewinst in een direct duel met Sluis dat eveneens nog ongeslagen is maar een minder doelsaldo heeft.

11 september