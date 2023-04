Ook Corn Boys naar het zaterdagvoetbal

DERDE KLASSE B Weer geen Zeeuwse punten in 3B: degradatie­spook knijpt keel nog verder dicht

Het blijft huilen met de pet op voor de Zeeuwse ploegen in de derde klasse B. Voor de tweede opeenvolgende speelronde werden alle partijen verloren. ZSC’62 was nog het dichtst bij een resultaat in Halsteren, om uiteindelijk met 3-1 te capituleren.