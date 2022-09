Onverwachte terugkeer Karim Bannani maakt trainer van Hoek blij

De 24-jarige verdediger besloot aan het eind van het vorig seizoen Hoek achter zich te laten en het avontuur te zoeken. Bannani ging aan de slag in Tunesië en vond onderdak bij AS Soliman. Uiteindelijk verliep het niet zoals hij verwacht had en daarom nam hij afgelopen week contact op met Hoek-trainer Björn De Neve. ,,De precieze details waarom hij daar is weggegaan ken ik niet’’, zegt de oefenmeester. ,,Het had onder mee te maken met het niet nakomen van bepaalde beloftes. Daarom is hij teruggekeerd.’’

De Neve was aangenaam verrast door het telefoontje van Bannani. ,,We zitten met enkele blessures. Roycel James is langere tijd uitgeschakeld. Dat duurt allemaal veel langer dan hij en wij gewild hadden. En ook Ennio Martens kampt met een kwetsuur, aan het dijbeen. Die staat misschien wel vier tot vijf weken buitenspel. En als dan een linksbenige verdediger zich meldt, is dat op sportief vlak een interessante optie. Ik heb het aan het bestuur voorgelegd, omdat ik natuurlijk niet over de financiën ga, maar er was nog ruimte.’’

Werkethiek

De Belgische trainer maakte Bannani vorig seizoen nog enige tijd mee en was gecharmeerd van de verdediger. ,,Zijn werkethiek en overgave tijdens trainingen en wedstrijden spraken me enorm aan. Hij was iemand die ik niet graag zag vertrekken. Ik vond het een heel interessante speler voor ons. Daarom ben ik blij dat hij terug is, het geeft ons weer wat meer mogelijkheden.’’

Hoek wacht woensdag in de derde divisie de vierde competitiewedstrijd. De ploeg gaat op bezoek bij Stedoco. In die wedstrijd is Bannani nog niet inzetbaar. De verdediger moet nog een schorsing uitzitten. In de laatste wedstrijd van Hoek vorig seizoen, tegen VVOG, kreeg hij een rode kaart. Als gevolg daarvan is hij voor vijf wedstrijden geschorst. ,,Het geeft ons in elk geval de mogelijkheid om hem de komende weken helemaal klaar te stomen, al heeft hij in Tunesië ook niet stilgezeten hoor’’, zegt De Neve. ,,Hij staat er superscherp op.’’