Onoplettendheid nekt strategie, waardoor Goes opnieuw nederlaag moet slikken

Zelfs zijn schouder uit de kom kan keeper Herremans niet stoppen

OOSTBURG – Behalve de puntendeling tussen koploper Hontenisse en Graauw was in de vierde klasse A ook de 1-0-zege van SDO’63 in Oostburg verrassend te noemen. Temeer omdat de heenwedstrijd half oktober vorig jaar nog in een afgetekende 6-0-overwinning voor Oostburg was geëindigd.

4 april