Ongenaakbare koploper Kloetinge laat topper geen moment spannend worden

VIERDE DIVISIEHet nieuwe jaar had voor Kloetinge niet beter kunnen beginnen. De koploper van de vierde divisie was zaterdag op eigen veld veel te sterk voor nummer twee Capelle. De topper eindigde in een 4-0-overwinning voor de Zeeuwen.

De aftrap van het nieuwe jaar was er voor Kloetinge één om van te watertanden. In de eerste competitiewedstrijd van 2023 stond de trotse koploper voor eigen publiek tegenover nummer twee Capelle. Het verschil tussen beide ploegen was zes punten en bij een overwinning zouden de Zeeuwen écht een serieus gat slaan met de achtervolgers in de vierde divisie.

Maar Capelle was in de beginfase iets beter, fysiek en voetballend. Gevaarlijk werden de bezoekers alleen niet. Daarna sloeg Kloetinge keihard toe. De bezoekers waren in die fase verdedigend kwetsbaar, Kloetinge juist heel gedreven, en slagvaardig voor de goal. De wijze waarop Valentijn van Keulen reageerde en de 3-0 maakte, was in dat opzicht tekenend.

Maar daarvoor hadden de Zeeuwen dus al twee keer toegeslagen. In de 25ste minuut opende Reguillo Vandepitte de score. Een eerste poging van Jefry Dijkstra werd nog gestuit, maar Vandepitte werkte de rebound binnen. Ruben de Jager nam daarna vanaf de strafschopstip het tweede Kloetinge-doelpunt voor zijn rekening, voordat Van Keulen er dus 3-0 van maakte.

Debutant

Een tegenvaller was het uitvallen van Jorik Mijnhijmer bij een 0-0-stand. De aanvaller, die aan zijn laatste maande als voetballer bezig is, raakte geblesseerd en kon niet verder. Hij werd vervangen door Nizar Mekkaoui, die daarmee zijn debuut maakte voor Kloetinge. Mekkaoui kwam deze winter over van KFC Dessel Sport, waar hij op het hoogste amateurniveau van België speelde.

Hij liet zich in de topper tegen Capelle gelijk zien. Zo had Mekkaoui kort na rust twee prima acties in huis, maar was zijn afronding net niet goed genoeg. Jefry Dijkstra was wél trefzeker en maakte er na een uur 4-0 van. Daarmee bepaalde hij de eindstand van de topper die nooit echt spannend werd en bezorgde hij Kloetinge een zorgeloze start van het nieuwe jaar. De eerste achtervolger is nu Smitshoek. De nieuwe nummer twee heeft zeven punten minder dan koploper Kloetinge.