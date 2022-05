Ongelofelijk maar waar: Groene Ster dingt toch weer mee voor plek in de play-offs!

Zeeuws topscorer blijft club trouw: ‘Voel me nog niet helemaal klaar voor volgende stap’

SINT-ANNALAND - Jasper Gunter heeft besloten om WHS in het nieuwe seizoen trouw te blijven. De 18-jarige Gunter stond in de belangstelling van tal van clubs en was dicht bij een overstap naar Goes, in het spoor van zijn voetbalmaatje Wout den Engelsman. ,,Maar ik heb het gevoel dat ik er nog niet helemaal klaar voor ben.’’

26 april