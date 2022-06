Onfortuinlijke doelman Dominique Pijpelink gaat een spannende dag tegemoet

De vrije trap van de speler van FC Dauwendaele dwarrelt over hem heen richting de tweede paal. In een uiterste poging de bal te raken perst Pijpelink er een achterwaartse duik uit, om vervolgens met zijn hoofd ongelukkig neer te komen op de knie van een medespeler. De paniek bij de omstanders is groot, zeker nadat er bloed uit zijn oor komt – wat later gewoon een wondje blijkt – en Pijpelink niet verder komt dan wat gebrabbel. ,,Daar weet ik allemaal niets meer van, pas in het ziekenhuis was ik weer een beetje bij de les”, vertelt de doelman.