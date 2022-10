Olivier Aertssen wint met Ajax onder 18 jaar van Napoli

Drie starters, derby’s, promovendi en degradan­ten tegen elkaar in Zeeuws voetbal­week­end

Wat hebben Oostburg, Walcheren en RCS gemeen? Deze drie Zeeuwse teams spelen dit weekeinde (pas) hun eerste wedstrijd in de competitie. Het duel RCS-Walcheren in de tweede klasse zaterdag werd vorige week afgelast omdat er geen veld beschikbaar was; Oostburg was vrij in de vierde klasse zondag die uit een oneven aantal teams bestaat.

30 september