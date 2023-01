Olivier Aertssen (Ajax): ‘Debuut voelt fantastisch’

TRANSFERNIEUWS Topscorer van Groene Ster zorgt met zijn vertrek voor het einde van ‘tijdperk Bouzambou’

Er is een einde gekomen aan het tijdperk Bouzambou. Slechts één keer eerder in de clubgeschiedenis van Groene Ster Vlissingen kwam het voor dat er geen Bouzambou in het eerste speelde. Destijds verlieten Hoessein - en Saïd Bouzambou namelijk de club voor een Belgisch avontuur. Hun neefje Hicham treedt in hun voetsporen en gaat een halfjaar voetballen bij Futsal Shokudo Aarschot.

