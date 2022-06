Olivier Aertssen (17) na debuut in Ajax 1: ‘Met de zenuwen viel het wel mee’

,,Dat ik mee mocht op trainingskamp is mooi, dat ik in de eerste oefenwedstrijd meteen mag spelen is dat ook’’, zei Aertssen tegenover Ajax TV. ,,Naar mijn gevoel is het ook wel redelijk gegaan.’’ Ajax is deze week op trainingskamp in De Lutte en mist nog veel internationals, die na hun vakanties later instromen. De nieuwe trainer Alfred Schreuder heeft veel jonge talenten meegenomen naar Overijssel, die hij deze week van dichtbij mee kan maken.

De 17-jarige Aertssen is één van die talenten. Afgelopen seizoen voetbalde de oud-speler van Wolfaartsdijk, Kloetinge en Sparta in de Onder 18 van Ajax en maakte hij in Jong Ajax zijn debuut in het betaalde voetbal. Tijdens het oefenduel met SV Meppen leidde Ajax halverwege met 3-0, door goals van Christian Rasmussen en Sontje Hansen (2x). Aertssen kwam halverwege in het veld voor de Argentijn Lisandro Magallán.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Olivier Aertssen komt samen met onder andere Kian Fitz-Jim (midden) aan bij het sportpark in Oldenzaal. © Pro Shots / Jasper Ruhe

,,Met de zenuwen viel het wel mee’’, zei de Zeeuwse verdediger. ,,Natuurlijk is het wel even spannend. Maar als je de eerste vijf minuten hebt gespeeld, en het gaat lekker, dan gaat dat gevoel gewoon weg.’’ Hij probeerde zoals altijd zijn eigen spel te spelen. ,,Goede acties maken en goede passes proberen te geven. Daar ben ik wel tevreden over.’’

Quote Mijn doel deze week is om fit te blijven. Ik wil lekker doortrai­nen en zaterdag hopelijk weer minuten maken Olivier Aertssen (17)

Hij wil hard werken in De Lutte. ,,Het is een mooie locatie, met mooie velden. Soms is het wel zwaar tijdens trainingen. Maar dat is normaal. We zijn allemaal op vakantie geweest en dan moet je er altijd weer even in komen. Mijn doel deze week is om fit te blijven. Ik wil lekker doortrainen en zaterdag hopelijk weer minuten maken. En ja, tussendoor probeer ik ook een beetje te genieten.’’

Zaterdag oefent Ajax opnieuw tegen een Duitse ploeg. Dan is Paderborn de tegenstander.