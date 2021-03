Oersupporter uit Goes emotioneel bij terugkeer op de tribune bij ‘zijn’ Oranje

VIDEO Tom de Bonte speelt bij ‘het Kloetinge van België’ en wordt er zelfs jeugdtrai­ner

5 maart ESSEN - Jarenlang maakte hij zijn doelpunten op de Zeeuwse velden. Eerst bij Goes, later bij Kloetinge. Daarna keerde Tom de Bonte terug naar Brabant en kwam hij via Halsteren terecht in België. Bij Excelsior Essen is de aanvaller volgend seizoen niet alleen speler, maar staat hij ook als jeugdtrainer op het veld.