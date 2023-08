Oefenderby is een prooi voor Goes, dat Kloetinge dankzij een snel doelpunt opzij zet

Vierdedivisionist Goes heeft vrijdagavond derdedivisionist Kloetinge verslagen. In een oefenderby, die misschien wel aanvoelde als een échte derby, won de thuisploeg met 1-0 dankzij een snelle treffer.

Voordat de oefenderby begon, werd er eerst een minuut stilte gehouden voor Paul Telussa, een van de meest succesvolle trainers die Zeeland ooit heeft gekend. Hij had tijdens zijn imposante loopbaan onder meer Kloetinge onder zijn hoede. Telussa wordt herinnerd als een echte kampioenenmaker. Tijdens zijn trainersloopbaan werd hij zeven keer kampioen.

Op Het Schenge werden vrijdag bij het treffen tussen Goes en Kloetinge geen prijzen verdeeld. Waar de buurmannen elkaar afgelopen seizoen in de vierde divisie nog troffen voor twee intense derby’s (1-0 voor Kloetinge en 1-1), stond in de oefenderby slechts de eer op het spel. Toch maakten beide ploegen er een échte wedstrijd van. Felle duels, hier en daar een overtreding; zoals een derby hoort te zijn.

Goes kreeg al vroeg in de wedstrijd de eerste grote kans. Erwin Franse had de mogelijkheid om de vierdedivisionist op voorsprong te zetten tegen het naar de derde divisie gepromoveerde Kloetinge, maar vond keeper Mitchell Braafhart op zijn weg. Enkele minuten later was het echter alsnog raak voor Franse. Hij schoof de bal in de hoek en zette de thuisploeg op 1-0.

Met de voorsprong op zak hield Goes het initiatief tegen Kloetinge. De ploeg speelde met jeugdig elan en liet zien met de nodige snelheid in de ploeg over een gevaarlijk wapen te beschikken. Toch kwam de laatste kans van de eerste helft van Goes niet uit een snelle aanval, maar uit een vrije trap. Daniël Wissel knalde de bal op de kruising. Gianni Vandepitte was daarna nog twee keer in de buurt van de gelijkmaker, maar het bleef bij 1-0 halverwege.

Onderkant lat

Twintig minuten na de pauze dacht Kloetinge dan toch op gelijke hoogte te komen. Jefry Dijkstra nam namens de kersverse derdedivisionist het doel onder vuur. Zijn inzet ketste via de onderkant van de lat terug het veld in, maar volgens iedereen aan de kant van Kloetinge was de bal over de doellijn geweest. Scheidsrechter Rick Sturm besloot anders en het bleef bij 1-0.

Dichterbij dan dat kwam Kloetinge in zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding niet bij de gelijkmaker. Ook Goes had geen doelpunt meer in de benen, maar hield dus wel de tweede oefenzege in de aanloop naar het nieuwe seizoen over aan de derby tegen de buurman. Eerder werd Dongen, ook een vierdedivisionist, al met 1-6 verslagen. Tegen tweededivisionist Jong Sparta (5-1) zat een zege er niet in.