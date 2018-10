Nummer 10 voor Rick van Drongelen

Rick de Punder hoopt ondanks 'bizarre gedachte' op vervolg met Sint-Maar­ten

20:30 GOES - Rick de Punder (32) kwam dit seizoen alleen als international van Sint Maarten in actie tijdens een officieel duel. Hij maakte ondanks zijn blessure voor de trip in september een uitzondering. Door een hardnekkige enkelkwetsuur speelde de verdediger van Goes nog geen minuut in de derde divisie. ,,Het zit niet goed”, baalt hij.