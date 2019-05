Noordwijk wint in Hoek en heeft de titel binnen

DERDE DIVISIE ZATERDAGHOEK – Na een enerverend duel, vierde Noordwijk zaterdagmiddag feest in Hoek. De bezoekers wonnen op sportpark Denoek met 2-3 en pakten daarmee de titel in de derde divisie. Voor de ploeg uit de Bollenstreek was dat het tweede kampioenschap op rij. Hoek had zaterdagmiddag wel iets meer verdiend, maar slaagde er niet om meerdere goede kansen te verzilveren. Met nog één duel te gaan weet trainer Hugo Vandenheede dat hij met zijn formatie op de vierde plaats eindigt.

Volgende week wacht nog het uitduel met Harkemase Boys, daarna begint Hoek op woensdag 29 mei aan de play-offs om promotie naar de tweede divisie. Nadat een week geleden De Dijk in Amsterdam met 1-9 van het veld werd geveegd, was het duel met Noordwijk weer een leerzame partij. Want in fases van het duel was Hoek de bovenliggende partij tegen de kampioen. Alleen was Noordwijk efficiënter dan de thuisploeg.

Na negentien minuten opende Sabir Achefay de score, met een droog schot vanaf links, dat in de verre hoek achter Jordi de Jonghe binnen viel (0-1). Vier minuten later was het weer raak. Achefay, één van de betere spelers op het veld, zag De Jonghe iets voor zijn doel staan en haalde van een meter of 25 uit. De bal sloeg net onder de lat binnen (0-2). Het antwoord van Hoek liet niet lang op zich wachten. Jonathan Constansia kreeg een duwtje en ging naar de grond, Kyle Doesburg schoot de toegekende strafschop in de kruising (1-2).

Noordwijk was in de fase voor rust vooral gevaarlijk uit stilstaande fases. Na rust veranderde het spelbeeld iets, omdat Hoek een ander systeem hanteerde. Kim van den Bergh was in de ploeg gekomen voor Gianni Tiebosch, 4-3-3 werd ingeruild voor 3-5-2. Rik Impens opende met een zwabberbal, waar Noordwijk-doelman Roy Rondeltap moeite mee had. Fabian Wilson had te veel tijd nodig bij een goede kans, namens Noordwijk was Thomas Reynaers dicht bij de 1-3. Het werd vervolgens 2-2, dankzij een treffer van Karim Bannani. De linkspoot werd diep gestuurd door Constansia en schoot in de korte hoek raak (2-2).

Lang kon de ploeg van Vandenheede die gelijke stand niet vasthouden. Emiel Wendt, de lange aanvoerder van Noordwijk, gleed aan de eerste paal de 2-3 binnen. Hoek bleef vervolgens wel jagen op de gelijkmaker en riep twee keer om een strafschop, na een overtreding op Doesburg en een handsbal na een schot van Impens. Scheidsrechter De Winter wuifde het twee keer weg, waardoor Noordwijk met een 2-3-overwinning het kampioenschap binnenhaalde.

Bij een nederlaag in Hoek was het ook kampioen geweest, omdat nummer twee Quick Boys met 4-1 onderuitging bij Odin’59. De ploeg uit Katwijk bleef wel tweede, met één punt voorsprong op DVS’33, dat zomaar overal naast kan grijpen. De eerste periode ging naar Noordwijk, de tweede naar Hoek en voor de derde-periodetitel heeft ASWH de beste papieren. Een overwinning aanstaande zaterdag op SJC volstaat voor de nieuwe club van trainer Rogier Veenstra om ook de play-offs te kunnen spelen. De periodetitel van Noordwijk gaat naar de ploeg die als tweede eindigt. Dat is Quick Boys, als het thuis wint van ONS Sneek. DVS’33 moet zelf winnen van Jong FC Groningen en hopen op een misstap van ASWH en/of Quick Boys.

Hoek-Noordwijk 2-3 (1-2). 19. Sabir Achefay 0-1, 23. Sabir Achefay 0-2, 26. Kyle Doesburg 1-2 (strafschop), 71. Karim Bannani 2-2, 73. Emiel Wendt 2-3. Scheidsrechter: F.R. de Winter (Blaricum). Aantal toeschouwers: 1100.

Hoek: Jordi de Jonghe; Fabian Wilson, Lionel Fitsch, Gert-Jan van Leiden, Karim Bannani; Reguillo Vandepitte, Rik Impens, Jonathan Constansia; Ruben de Jager, Kyle Doesburg (87. Marijn Wijkhuijs) en Gianni Tiebosch (46. Kim van den Bergh).