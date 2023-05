Nog even billenknijpen, maar Hoek trekt overwinning wel over de streep

Nadat de opgestoomde linksback Artuur Zutterman de bal diep op de helft van Volendam had ingeleverd, counterden de bezoekers in de dertiende minuut razendsnel naar de gelijkmaker. Jens Kras was de aangever, Roy Tol ronnde af (1-1). Hoek was vooral gevaarlijk als Hage de turbo aan zette en kwam voor rust voor een tweede keer op voorsprong. Aanvoerder Rik Impens werd in de diepte aangespeeld, snelde langs zijn tegenstander en stiftte de bal over doelman Sander Binken. De bal raakte de paal, waarna topscorer Steve Schalkwijk van dichtbij zijn negentiende van het seizoen maakte (2-1).