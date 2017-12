Nog een paar maanden en dan valt het doek voor Zeeland Sport

,,Het is doodzonde, maar Zeeland Sport houdt op te bestaan'', zegt voorzitter Willem Alewijnse. Dat nieuws zong al een tijdje rond, want Alewijnse en zijn medebestuursleden deden niet geheimzinnig over de gang van zaken. Zeeland Sport heeft op dit moment nog drie seniorenteams in competitie – twee op zaterdag, één op zondag – en kampt met een tekort aan vrijwilligers. ,,Een tijdje geleden viel een aantal vrijwilligers vanwege een medische oorzaak weg. Ze zijn nu weer hersteld, maar het toont aan hoe kwetsbaar wij zijn’’, weet Alewijnse. ,,De vrijwilligers die we nog hebben worden er ook niet jonger op.’’

Alewijnse is nu 21 jaar lid van het in 1955 opgerichte Zeeland Sport en een jaar of tien voorzitter van de club. Dinsdagavond vond een algemene ledenvergadering plaats, waarbij zoals verwacht duidelijk werd dat het einde verhaal is. ,,Dat er maar achttien of negentien leden aanwezig waren, is denk ik tekenend voor de situatie van Zeeland Sport’’, zegt Alewijnse. ,,We hebben nu nog ruim vijftig spelende leden en een biljartafdeling met zo’n vijftien leden. Zij spelen op maandagavond in onze kantine hun competitie.’’

Zeeland Sport heeft nog wel genoeg inkomsten, ook omdat de kantine gebruikt wordt bij wedstrijd van Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ). ,,Wij zorgen dat de kantine draait, JVOZ maakt gebruik van de faciliteiten. Daardoor hebben we nog voldoende inkomsten. Maar het bemensen van de kantine wordt steeds moeilijker. We zien de omzet terug lopen. We moeten ook iedere maand zo’n 500 euro afdragen aan de KNVB. Als we dat vol willen houden, zouden we de contributie enorm moeten verhogen. Dat werkt niet.’’

Het einde van Zeeland Sport betekent ook dat trainer Salim Ben Sellam op zoek moet naar een nieuwe club. De trainer, die momenteel de cursus Uefa B volgt, vindt het heel erg jammer dat het doek valt voor Zeeland Sport. ,,Maar het komt natuurlijk niet als een complete verrassing’’, zegt Ben Sellam. ,,Het is echt zonde. Zeeland Sport is een te kleine vereniging om overeind te kunnen houden. We hebben er van alles aan gedaan, ook met de eerste selectie, maar het heeft niet mogen baten.’’