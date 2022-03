Nóg 4 strafpunten voor het arme Hoofdplaat, dat nu met min 7 laatste staat

De familie Thomaes is onlosmake­lijk verbonden met voetbal­club Hoofdplaat

HOOFDPLAAT - Negentig jaar voetbal in Hoofdplaat leidde in de beste seizoenen van de dorpsclub tot promotie naar de derde klasse. Vooral in de tweede helft van die negentig jaar is het geslacht Thomaes nadrukkelijk aanwezig. Vier broers maakten in de vorige eeuw deel uit van twee succesvolle lichtingen. Thuis tegen Hontenisse maakten Serge, Nieck en Robbert Thomaes zondag deel uit van de selectie. De thuisploeg incasseerde net als tegen IJzendijke een forse nederlaag.

