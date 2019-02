Noem de spelers die van Kloetinge naar Hoek overstapten

Redgey Visser gaat na vier jaar alsnog het Amerikaan­se avontuur aan

7:00 GOES - De kogel is door de kerk. In juli stapt de Goese voetballer Redgey Visser op het vliegtuig richting de Verenigde Staten. De 22-jarige aanvaller van zaterdag-vierdeklasser Wemeldinge gaat spelen bij LSUA Generals in Louisiana. ,,Echt bizar hoe groot het allemaal is.’’