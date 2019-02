Noem de 12 clubs in Zeeland die nog geen wedstrijd speelden

Beach Soccer Zeeland wil deze zomer doorpakken

6 februari TERNEUZEN - Terwijl het nog maar de vraag is of we alle winterse neerslag nu hebben gehad, heeft Beach Soccer Zeeland in grote lijnen al de plannen uitgezet voor komende zomer. Na een uiterst succesvol seizoen voor zowel de vrouwen- als mannenploeg wil de Terneuzense formatie doorpakken.