Noad'67 trekt stand nog gelijk in ultrakort restant

De voetballers van Noad’67 trokken gisteren in een zeer kort restant van het duel met Goes de stand nog gelijk. Frank den Engelsman den Engelsman schoot de strafschop, waarmee de eerder gestaakte wedstrijd werd hervat, binnen.

Voor hooguit een minuut voetbal reisde het zaterdagteam van Goes af naar Sint Philipsland. De vorige maand gestaakte wedstrijd in de vierde klasse B moest worden uitgespeeld van de KNVB en begon bij de stand van 1-2 met een penalty voor Noad’67. De Fliplandse aanvoerder Frank den Engelsman is de specialist bij de thuisclub en toonde zich vooraf klaar voor de meest bijzondere penalty van zijn leven.

,,Ik heb al veel meegemaakt, maar dit nog nooit. Het wordt een strafschop die je nooit meer vergeet”, zei hij vooraf. ,,Ik vertrouw op mijn traptechniek.” Vorige dinsdag, in het met 0-2 gewonnen inhaalduel met Smerdiek, ging de bal ook al op stip en schoot Den Engelsman feilloos binnen. ,,Ik beschouwde dat maar als een soort oefening.”

De strafschop werd genomen aan de polderkant van het veld, op dezelfde stip als een maand geleden. Van de thuisploeg is bekend dat het liever richting de kantine voetbalt. Maar voor zijn strafschop maakte het niks uit, zei Den Engelsman. ,,Ik heb het filmpje nog eens teruggedraaid en eigenlijk waren alle strafschoppen van mij aan die polderkant. Dat geeft ook een stukje zekerheid.’’ Uiteindelijk betaalde dat zich ook uit.

Bedreigd

In Goes waren ze niet blij met de beslissing van de bond, al was het alleen maar vanwege de autorit van twee keer een uur naar Flipland. De voetballers kleedden zich al in Goes om en ze gingen met acht man naar Sint-Philipsland - het minimale aantal spelers dat een team binnen de lijnen moet hebben staan.

,,We vonden de penalty dubieus”, zei coach Pearl Doesburg, ,,net als de negen minuten blessuretijd. De arbiter voelde zich bedreigd en aangevallen, om vervolgens te staken. Een beroep van beide aanvoerders om door te spelen vond bij hem geen gehoor.’’

Scheidsrechter Edwin Verwer, die leidsman van destijds, staat nog altijd achter zijn beslissing om ermee te stoppen. ,,De keeper van Goes viel mij fysiek aan op brutale wijze”, liet hij gisteren weten. ,,Wanneer je aan een scheidsrechter zit, is het einde wedstrijd.”

Uiteindelijk werden ook alle bezwaren van Goes door de KNVB van tafel geveegd. En dus moest het duel uitgespeeld worden, hoe kort ook. Vaste doelman Joey Hubers mocht niet worden opgesteld. Hij kreeg destijds rood. Quinten Rouws, het eerste alternatief, mocht ook niet op het wedstrijdformulier. Doesburg: ,,Hij is veldspeler, maar keept soms op de training en doet dat lang niet slecht. Zaterdag heeft hij ook gekeept. Maar bij Noad’67 had ik hem tien minuten voor tijd gewisseld.’’

Frank den Engelsman vond nu veldspeler Rowin van Dieren tegenover zich. ,,Omdat hij zijn vinger opstak en meteen zei dat hij de pingel ging stoppen. Hij heeft er zelfs weddenschappen over afgesloten”, gaf Doesburg aan. Maar die werden verloren, want hij kon de strafschop van Den Engelsman niet keren. Het werd dus 2-2.

De zeven veldspelers van Goes probeerden Noad’67 nog te verrassen door vanaf de aftrap met zijn allen naar voren te gaan. Na balverlies werd het nog spannend aan de andere kant, maar de leidsman floot heel snel af. Doesburg: ,,Het blijft een bizarre situatie. Maar goed, we kunnen weer door. Dit gaan we gaan denk ik nooit meer meemaken.”