Nijsen start met voetbalteam voor kinderen met autisme: RCS+

,,Binnen het spectrum van autisme zijn er veel verschillende gradaties, waardoor wij sowieso een heel diverse groep zullen hebben. Er heeft zich ook een jongen aangemeld die gewoon heel veel faalangst heeft. Die mag het nu bij mij proberen, maar het is voor hem misschien wel heel erg basic wat wij doen. Ook de leeftijdsgrens is niet heel hard. Ik moet ergens een grens trekken, maar als er een kind van 13 of 14 mee wil trainen, kan dat best. De eerste vier trainingen zijn sowieso proef, daarna hoeven ze pas lid te worden.''



Acht kinderen hebben zich inmiddels aangemeld voor de trainingen, die op 3 november van start gaan. ,,Dat is een hartstikke mooi aantal'', vindt Nijsen. ,,Mijn doel was om te kunnen beginnen en dat had met drie kinderen ook al gekund. We hebben geen elftal nodig om competitie te spelen. Het gaat vooral om het sociale aspect en dat begint al in de kleedkamer. We gaan gewoon één keer in de week trainen op een vast tijdstip (vrijdagmiddag) en zodra ze er klaar voor zijn, gaan we af en toe een toernooitje of een oefenwedstrijdje spelen. Het mooiste zou zijn als kinderen vanuit hier door kunnen groeien naar een regulier voetbalteam, maar dat is niet het hoofddoel. Dat is ook niet voor iedereen haalbaar.''



Met een aantal vergelijkbare teams, bij onder meer haar oude liefde Club Brugge, heeft Nijsen al contactgegevens uitgewisseld voor potentiële oefenwedstrijdjes. ,,Ik werd ook spontaan benaderd door een man uit Heikant, die een ploegje in het Belgische Haesdonck traint. Zij willen ook wel een keertje samen oefenen, want er zijn nu eenmaal weinig gelijkgestemde teams in de regio.''