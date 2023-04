Nieuwland raakt doelpuntenmachine Wesley de Smit kwijt aan Walcheren

Wesley de Smit leeft bij Nieuwland voor doelpunten: ‘Het liefst maak ik er twintig in een wedstrijd’

Wesley de Smit (22) maakt dit seizoen furore in de vierde klasse A van het zaterdagvoetbal. In zestien wedstrijden voor zijn club Nieuwland heeft hij al 36 goals gemaakt. En dat had volgens de doelpuntenmachine zelf nog beter gekund: ,,Het hadden er al 45 moeten zijn.”